"Il cancro di Putin è al midollo spinale": la conferma che spiega tutto, "per quanto potrà sopravvivere" (Di venerdì 3 giugno 2022) Il giornale americano Newsweek torna a parlare di un tumore che affliggerebbe il presidente russo Vladimir Putin, citando fonti ufficiali Usa e sostenendo che lo "Zar" si sarebbe sottoposto a cure in aprile e sarebbe scampato a «un tentativo di omicidio in marzo». Indiscrezioni già avanzate da Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare ucraina, ma ora riprese da alti ufficiali americani. Newsweek non azzarda il tipo di cancro, mentre gli ucraini ventilano una «neoplasia al midollo spinale». Il giornale Usa parla di tre fonti, «la DNI», la Direzione dell'Intelligence Nazionale che coordina tutti i "servizi" USA, «un ex-ufficiale dell'Air Force» (l'aviazione) e «la Defense Intelligence Agency» (DIA), i servizi informativi militari. LOTTA PER IL POTERE Secondo loro, salute di Putin a parte, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il giornale americano Newsweek torna a parlare di un tumore che affliggerebbe il presidente russo Vladimir, citando fonti ufficiali Usa e sostenendo che lo "Zar" si sarebbe sottoposto a cure in aprile e sarebbe scampato a «un tentativo di omicidio in marzo». Indiscrezioni già avanzate da Kyrylo Budanov, capo dell'intelligence militare ucraina, ma ora riprese da alti ufficiali americani. Newsweek non azzarda il tipo di, mentre gli ucraini ventilano una «neoplasia al». Il giornale Usa parla di tre fonti, «la DNI», la Direzione dell'Intelligence Nazionale che coordina tutti i "servizi" USA, «un ex-ufficiale dell'Air Force» (l'aviazione) e «la Defense Intelligence Agency» (DIA), i servizi informativi militari. LOTTA PER IL POTERE Secondo loro, salute dia parte, il ...

