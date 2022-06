Donna rischia di soffocare in un’area di servizio a Modena: salvata dalla polizia. Le immagini dell’intervento – Video (Di venerdì 3 giugno 2022) È stato provvidenziale l’intervento di un equipaggio della polizia di Stato di Modena che ha salvato la vita a una Donna che si trovava in viaggio in autostrada. Ferma all’area di servizio Secchia in provincia di Modena, la Donna, a bordo dell’auto con la famiglia, rischiava di rimanere soffocata a causa di un boccone che le aveva occluso le vie respiratorie. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, ma è stato reso noto oggi. Dopo essere uscita dall’auto con l’aiuto del figlio, la Donna si è accasciata a terra, cianotica e priva di sensi, con enormi difficoltà respiratorio: l’equipaggio è intervenuto, richiamato dalle richieste di aiuto dei familiari e dei presenti, agendo prima con un martelletto d’emergenza, liberandola dalle cinture, e poi praticando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) È stato provvidenziale l’intervento di un equipaggio delladi Stato diche ha salvato la vita a unache si trovava in viaggio in autostrada. Ferma all’area diSecchia in provincia di, la, a bordo dell’auto con la famiglia,va di rimanere soffocata a causa di un boccone che le aveva occluso le vie respiratorie. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, ma è stato reso noto oggi. Dopo essere uscita dall’auto con l’aiuto del figlio, lasi è accasciata a terra, cianotica e priva di sensi, con enormi difficoltà respiratorio: l’equipaggio è intervenuto, richiamato dalle richieste di aiuto dei familiari e dei presenti, agendo prima con un martelletto d’emergenza, liberandola dalle cinture, e poi praticando ...

