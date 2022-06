Donatella Versace | qual è il suo patrimonio? La cifra è sbalorditiva

(Di venerdì 3 giugno 2022)è una delle stiliste più famose e rinomate al mondo. I suoi abiti vengono indossati da star planetarie. Ma a quanto ammonta il suo? Laè da capogiro. È nota per i suoi capelli biondo platino, i suoi diamanti stravaganti e le sue feste sontuose, ma soprattutto è conosciuta come la sorella del principale stilista italiano Gianni. È proprio lei che è capo regnante dell’impero della moda. Una delle aziende più salde ed affermante nel mondo del fashion. Scopriamo a quanto ammonta il suo. fonte foto: Ansaè passata da “sorella di” alla proprietaria di dell’interno marchio, portando avanti in modo impeccabile l’eredità ...

Advertising

lana1ofwgkta : donatella VERSACE?? #SurvivorSrbija #SurvivorHrvatska - glutnfreecurry : Donatella VERSACE ?? - samuelsg28 : RT @fclklore: Donatella VERSACE?? - mariliicious : @ziongmoreno Donatella VERSACE?? - sebcoronadoo : RT @fclklore: Donatella VERSACE?? -

"Sono orgogliosa che- commenta, a capo della direzione creativa del marchio - sia sempre stata conosciuta per la sua inclusività. Sono entusiasta per il supporto e l'...Di libri su Giannice ne sono moltissimi. Ma qui, con 1100 immagini, si parte dal 1978 (... " Ma le sfide diraggiungono la massa critica nel 2004, l'annus horribilis in cui l'azienda ...Donatella Versace è una delle stiliste più famose e rinomate al mondo. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio La cifra è da capogiro.Il gruppo Capri Holdings ha alzato le previsioni di profitti per l'intero esercizio, grazie alla forte richiesta per i suoi brand Michael Kors e Versace, e ha donato 10 milioni di dollari alla nuova V ...