Deraglia treno in Baviera: diversi morti e feriti (Di venerdì 3 giugno 2022) Un treno regionale della rete ferroviaria tedesca, Deutsche Bahn, è Deragliato a nord di Garmisch-Partenkirchen, vicino Monaco, in Germania. Stando quanto riportato dalla testata tedesca Bild, il bilancio provvisorio è di quattro... Leggi su today (Di venerdì 3 giugno 2022) Unregionale della rete ferroviaria tedesca, Deutsche Bahn, èto a nord di Garmisch-Partenkirchen, vicino Monaco, in Germania. Stando quanto riportato dalla testata tedesca Bild, il bilancio provvisorio è di quattro...

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno tre morti e 60 feriti, di cui 16 gravi. E' l'attuale bilancio del deragliamento del treno nei pressi della l… - repubblica : Germania, treno deraglia in Baviera, ci sono almeno 3 morti e 60 feriti. Media: 'Molti studenti sul convoglio' - LaStampa : Treno Alta Velocità Torino-Napoli deraglia in galleria a Roma. Illesi i 219 passeggeri, traffico ferroviario blocca… - glooit : Treno deraglia in Baviera: 4 morti e 16 feriti gravi leggi su Gloo - Handwriting01 : Germania, deraglia treno in Baviera: almeno tre morti e diversi feriti -