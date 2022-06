Calcio, Nations League: subito una chance di riscatto per gli Azzurri con la Germania. Largo ai giovani (Di venerdì 3 giugno 2022) “Ho ancora entusiasmo da vendere, ma sappiate che sarà dura“: così Roberto Mancini, C.T. della Nazionale Italiana di Calcio, si è espresso in conferenza stampa dopo la brutta prestazione e la conseguente sconfitta rimediata nella Finalissima contro l’Argentina, uno 0-3 senza storia che ha confermato le difficoltà della Nazionale. Una frase che la dice lunga su cosa attenderci dagli Azzurri: poco, molto poco in termini di risultati vista soprattutto la forza degli avversari se paragonata alla nostra qualità. Indipendentemente dai tatticismi su cui noi italiani sappiamo sempre farci valere, il fisico e la tecnica nel Calcio odierno valgono molto di più, così come il ritmo e la velocità, e su questo siamo indietro (purtroppo non è una novità). Da Campioni d’Europa in carica certe prestazioni sono al di sotto delle aspettative, questo è ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) “Ho ancora entusiasmo da vendere, ma sappiate che sarà dura“: così Roberto Mancini, C.T. della Nazionale Italiana di, si è espresso in conferenza stampa dopo la brutta prestazione e la conseguente sconfitta rimediata nella Finalissima contro l’Argentina, uno 0-3 senza storia che ha confermato le difficoltà della Nazionale. Una frase che la dice lunga su cosa attenderci dagli: poco, molto poco in termini di risultati vista soprattutto la forza degli avversari se paragonata alla nostra qualità. Indipendentemente dai tatticismi su cui noi italiani sappiamo sempre farci valere, il fisico e la tecnica nelodierno valgono molto di più, così come il ritmo e la velocità, e su questo siamo indietro (purtroppo non è una novità). Da Campioni d’Europa in carica certe prestazioni sono al di sotto delle aspettative, questo è ...

