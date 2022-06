Bianca Belair | “A Hell in a Cell debutteranno le mie nuove due trecce”

(Di venerdì 3 giugno 2022)ha fatto intendere che potrebbe sfoderare una strategia inedita nel suo match contro Asuka e Becky Lynch ain a. La Women’s Champion di Raw ha sfoggiato una lunga treccia per tutta la sua carriera di wrestler. A volte utilizza il suo look unico per ottenere vantaggi, frustando le avversarie con la coda durante gli incontri. Nell’ultimo episodio dell’After The Bell podcast, il conduttore Corey Graves ha notato che laindossa ora due. Con le due avversarie in lizza per il titolo domenica, si è chiesto se la EST abbia un piano speciale per Asuka e la Lynch. Le sue parole “Dovevo fare qualcosa di nuovo per voi, quindi ho proposto le due. Si tratta del debutto assoluto. Adesso potete iniziarvi a chiedere se vedrete le ...

La card di WWE Hell in a Cell WWE Raw Women's Championship: vs Asuka vs Becky Lynch La campionessa (che abbiamo intervistato alcune settimane fa in esclusiva) dovrà... Nell'attesa abbiamo scambiato due chiacchiere, in esclusiva per Cultura Pop, con la Raw Women's Champion, la EST of WWE: ecco la nostra intervista a. Hell in a Cell 2022 sarà il prossimo premium live event della WWE e si svolgerà nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 alla Allstate Arena di Chicago...