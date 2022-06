ASCOLTI TV 2 GIUGNO 2022 | DON MATTEO IN REPLICA 18 | 9% | LA MIA BANDA 12 | 4% | DEL DEBBIO 8% | RECORD FESTA REPUBBLICA 40 | 3% | GIUBILEO REGINA 12 | 2%

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 3 giugno 2022) Le Frecce Tricolori sorvolano l’Altare della PatriaTV 2· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2929 37.66PT – 6208 37.4424 – 2826 36.33PT – 6451 38.90 Tg1 Speciale – 657 15.30Tg1 – 908 19.56UnoMattina – 1550 26.70della– 2718 40.31Storie Italiane – non in ondaÈ Sempre Mezzogiorno – 1986 18.80Tg1 – 3286 25.71Oggi è un Altro Giorno – 1805 16.34Sei Sorelle – 1288 14.45Tg1 – 1209 13.70Tg1 Economia – 1299 14.60Pres. Vita in Diretta – 1464 16.30Vita in Diretta – 1728 19.20L’Eredità – 2386 23.35L’Eredità – 3356 26.82Tg1 – 3935 26.87Soliti Ignoti – 3788 22.53Don(R) – 2811 18.93 1099 13.70 155 11.35 2215 24.15Porta a Porta + RaiNews – 720 12.32 + 218 8.00 Fascia 7-9 – 767 17.88Tg5 – 1020 21.51M5...