Alex Belli e Delia Duran | bufera su Instagram per il cambio look della loro cagnolina

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera #IsolaParty si tinge di rosso! Una puntata dedicata all’amore con: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Carmen… - blogtivvu : Le sorelle Selassiè nel cast di Tale e Quale Show: Alex Belli in “prova”, Katia Ricciarelli dice “no”… - fanpage : Alex Belli hanno tinto le orecchie e la coda del loro cane di rosa. Divampa la polemica contro i due gieffini accus… - lucafaccio : “I coloranti sono nocivi”, polemica contro Alex Belli e Delia Duran che hanno tinto il cane di rosa - glooit : Delia Duran e Alex Belli, bufera per il cane tinto di rosa: “E’ nocivo” leggi su Gloo -

e non riguarda Soleil o. Di recente, anche Deianira ha lanciato un'indiscrezione sul GF Vip ma l'argomento si è presentato piuttosto generico. Eccovi un breve riassunto: pare che un ex ...Tanti i nomi in bilico anche se i più gettonati sono quelli di Katia Ricciarelli, delle sorelle Selassiè e di. Katia Ricciarelli, tuttavia, era stata accostata anche alla prossima ...Le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè nel cast di Tale e Quale Show: Alex Belli in “prova”, Katia Ricciarelli rifiuta di partecipare.Dopo la super car verde, il cane rosa. Tornano a far parlare Alex Belli e Delia Duran. Il motivo, questa volta, è legato al cane Bella, che la coppia ha avuto la brillante idea di tingere di rosa shoc ...