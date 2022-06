2 giugno, Mattarella: “Cittadini nuovamente stretti intorno alle Forze armate” (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA – “Al termine della tradizionale cerimonia che ricorda la fondazione della Repubblica desidero esprimerLe il più vivo compiacimento per il qualificato svolgimento e la piena riuscita dell’evento. Dopo due anni i Cittadini hanno potuto nuovamente stringersi attorno alle Forze armate e alle espressioni della società civile che hanno animato questa edizione. Ho molto apprezzato la concezione e l’organizzazione, opportunamente incentrate sul difficile e delicato periodo che il nostro continente sta vivendo, in cui i valori della coesistenza pacifica sono pesantemente in discussione. L’impegno delle Forze armate è stato, anche in questa occasione prezioso e Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà far pervenire l’apprezzamento, per il grande lavoro ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA – “Al termine della tradizionale cerimonia che ricorda la fondazione della Repubblica desidero esprimerLe il più vivo compiacimento per il qualificato svolgimento e la piena riuscita dell’evento. Dopo due anni ihanno potutostringersi attornoespressioni della società civile che hanno animato questa edizione. Ho molto apprezzato la concezione e l’organizzazione, opportunamente incentrate sul difficile e delicato periodo che il nostro continente sta vivendo, in cui i valori della coesistenza pacifica sono pesantemente in discussione. L’impegno delleè stato, anche in questa occasione prezioso e Le sarò grato, Signor Ministro, se vorrà far pervenire l’apprezzamento, per il grande lavoro ...

