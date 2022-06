VIDEO | FUTURO DYBALA: LE SUE PAROLE! (Di giovedì 2 giugno 2022) Paulo DYBALA ha parlato al termine della Finalissima Italia-Argentina. Parole sul FUTURO, un messaggio per Chiellini e parole d’amore per Lautaro Martinez. Quale sarà la destinazione della Joya? ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/jQ3m7KE » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Pauloha parlato al termine della Finalissima Italia-Argentina. Parole sul, un messaggio per Chiellini e parole d’amore per Lautaro Martinez. Quale sarà la destinazione della Joya? ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/jQ3m7KE » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

