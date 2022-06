Superbonus 110% prorogato. Ecco per quali lavori è previsto: consulta la GUIDA e tutte le SCADENZE (Di giovedì 2 giugno 2022) Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilè l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione deldelle spese sostenute a partire dal 1...

Advertising

GiuseppeConteIT : Il #Superbonus è stato e continua a essere un traino decisivo per l’economia italiana e per operare una vera transi… - Mov5Stelle : Lo scorso anno il #Superbonus 110% ha messo il turbo all'economia italiana, dando un importante contributo alla cre… - Mov5Stelle : Avevamo messo a punto una norma sul #Superbonus 110% che ha dimostrato di funzionare benissimo, facendo registrare… - dome2727 : RT @Mov5Stelle: Lo scorso anno il #Superbonus 110% ha messo il turbo all'economia italiana, dando un importante contributo alla crescita de… - SMART61439502 : @bioillogic - lavori con sconto, 50%, superbonus 110%, alcuni clienti me li hanno richiesti, col cazzo che li facci… -