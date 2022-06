Sparatoria a Tulsa, entra in ospedale e uccide il medico che lo ha operato - Altre tre vittime e 10 feriti (Di giovedì 2 giugno 2022) Il killer, che si è poi suicidato, era un paziente che lamentava dolori dopo essersi sottoposto recentemente ad un'operazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 giugno 2022) Il killer, che si è poi suicidato, era un paziente che lamentava dolori dopo essersi sottoposto recentemente ad un'operazione ...

