Sei sorelle, anticipazioni 3 giugno 2022: Francisca e Celia rinunciano ai propri sogni

La situazione economica delle Silva sarà sempre più complessa e le ragazze si daranno da fare per cercare di evitare la bancarotta. A prendere in mano la situazione saranno soprattutto Francisca e Celia. Le due, nel corso della puntata Sei sorelle in onda il 3 giugno 2022, rinunceranno ai propri sogni ed inizieranno a lavorare per far fronte alla crisi economica che attraversano e salvare l'azienda di famiglia.

Sei sorelle, trama 3 giugno 2022: Adela scopre che il padre rischiava la bancarotta

Gli operai della Tessuti Silva saranno sul piede di guerra per via dei mancati pagamenti dei loro salari e minacceranno di indire uno sciopero fermando la produzione. A quel punto, Adela, non capendo per quale motivo i ...

