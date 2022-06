(Di giovedì 2 giugno 2022) Alla fine è arrivata la conferma che aleggiava nell’aria da giorni: dopo un periodo passato in infermeria,è stato costretto a ritirarsi dadei. “Per motivi mediciè costretto ad abbandonare il gioco #Isola “, hanno scritto sui social. Quello del modello brasiliano è il terzo ritiro per motivi medici di questa edizione dopo quello di Jovava (a causa di un punto saltato di un’operazione chirurgica) e Patrizia (che si è ustionata durante la prova del fuoco).si è ferito alla caviglia e non riusciva più a camminare senza l’ausilio di una stampella. Per motivi mediciè costretto ad abbandonare il gioco #Isola pic.twitter.com/PKIdguf3o1 —dei...

Advertising

StraNotizie : Roger Balduino si è ritirato da L’Isola dei Famosi - andreastoolbox : Isola dei Famosi, Roger Balduino si ritira dopo l'infortunio: il comunicato - BITCHYFit : Roger Balduino si è ritirato da L’Isola dei Famosi - ItsByeBitch : Diciamo addio a un PROTAGONISTA INDISCUSSO di questa edizione dell’#isola dei famosi 2022 ROGER BALDUINO ??… - blogtivvu : Roger Balduino abbandona l’Isola dei Famosi: “Motivi medici”, il comunicato ufficiale -

Il Sussidiario.net

Isola,abbandona per problemi di salute: Pamela Petrarolo finisce in lacrime. Argomenti trattati Isola,abbandona: Pamela in lacrime Lo sfogo di Pamela Petrarolo Pamela ha deciso di ...Si tratta di, che qualche settimana fa ha riportato un infortunio alla caviglia durante una prova contro Clemente Russo. Già nel corso della puntata di lunedì, il modello brasiliano è ... ROGER BALDUINO, ISOLA DEI FAMOSI 2022/ Fuori da playa Palapa, da solo a Sgamatissima È appena andato in onda un nuovo daytime dell’Isola. Roger Balduino ha dovuto abbandonare il gioco per motivi di salute. Il naufrago si era infatti fatto male alla caviglia e sotto parere medico ha ...Roger Balduino abbandona l’Isola dei Famosi: il comunicato ufficiale, il naufrago costretto al ritiro dopo l'infortunio alla caviglia.