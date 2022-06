Rieti, un busto di Bettino Craxi in piazza: la scultura per “ricordare la notte di Sigonella” (Di giovedì 2 giugno 2022) Un busto, il primo in un capoluogo di provincia in Italia, per ricordare Bettino Craxi. È il Comune di Rieti a sdoganare il ricordo del leader del Partito Socialista Italiano attraverso una statua. La scultura, donata all’amministrazione dalla Fondazione Craxi, è stata installata nella piazza che porta il nome dell’ex presidente del Consiglio nel quartiere Campoloniano e all’evento partecipano, oltre al sindaco Antonio Cicchetti, anche i figli del leader del Psi Bobo e Stefania, recentemente eletta alla guida della commissione Esteri del Senato. Craxi morì nel 2000 ad Hammamet, in Tunisia, da latitante. Nel corso di Tangentopoli aveva infatti incassato due pesanti condanne definitive, una per le tangenti Eni-Sai (5 anni e mezzo) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Un, il primo in un capoluogo di provincia in Italia, per. È il Comune dia sdoganare il ricordo del leader del Partito Socialista Italiano attraverso una statua. La, donata all’amministrazione dalla Fondazione, è stata installata nellache porta il nome dell’ex presidente del Consiglio nel quartiere Campoloniano e all’evento partecipano, oltre al sindaco Antonio Cicchetti, anche i figli del leader del Psi Bobo e Stefania, recentemente eletta alla guida della commissione Esteri del Senato.morì nel 2000 ad Hammamet, in Tunisia, da latitante. Nel corso di Tangentopoli aveva infatti incassato due pesanti condanne definitive, una per le tangenti Eni-Sai (5 anni e mezzo) e ...

