Replica sì, replica no (Di giovedì 2 giugno 2022) Terence Hill L’estate si avvicina e la tv ha già inaugurato la stagione delle repliche: domenica scorsa nel prime time di Rai 1 sono tornate le storie di Mina Settembre e questa sera, senza soluzione di continuità rispetto alla tredicesima stagione – che si è conclusa giovedì scorso – torna la dodicesima di Don Matteo, andata in onda in prima tv nel 2020. E qui nascono i problemi. Le repliche della fiction con Serena Rossi, infatti, sono funzionali, dal momento che le riprese della seconda stagione sono appena terminate e val la pena rinfrescare la memoria al pubblico in attesa dei nuovi episodi; stessa cosa che avverrà nella domenica pomeriggio di Canale 5, nella quale il 5 giugno alle 16.45 tornerà Luce dei tuoi Occhi. Lo stesso non può dirsi per Don Matteo: la tredicesima stagione ha segnato l’avvicendamento tra il vecchio protagonista Terence Hill e il nuovo Raoul Bova, e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 2 giugno 2022) Terence Hill L’estate si avvicina e la tv ha già inaugurato la stagione delle repliche: domenica scorsa nel prime time di Rai 1 sono tornate le storie di Mina Settembre e questa sera, senza soluzione di continuità rispetto alla tredicesima stagione – che si è conclusa giovedì scorso – torna la dodicesima di Don Matteo, andata in onda in prima tv nel 2020. E qui nascono i problemi. Le repliche della fiction con Serena Rossi, infatti, sono funzionali, dal momento che le riprese della seconda stagione sono appena terminate e val la pena rinfrescare la memoria al pubblico in attesa dei nuovi episodi; stessa cosa che avverrà nella domenica pomeriggio di Canale 5, nella quale il 5 giugno alle 16.45 tornerà Luce dei tuoi Occhi. Lo stesso non può dirsi per Don Matteo: la tredicesima stagione ha segnato l’avvicendamento tra il vecchio protagonista Terence Hill e il nuovo Raoul Bova, e ...

