Ospedale di Monopoli-Fasano | costruzione al 51 per cento Asl Bari

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: La realizzazione del nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano prosegue secondo il cronoprogramma aggiornato nel febbraio scorso. Al 31 maggio 2022 sono trascorsi 1.267 giorni dall'inizio dell'opera (11 dicembre 2018), con un avanzamento rispetto al totale dell'importo di contratto pari al 51%, comprese due perizie di variante. Sinora sono stati impiegati nella costruzione 55mila metri cubi di calcestruzzo e 6.500 tonnellate d'acciaio e realizzati scavi per 157mila metri cubi. Va avanti regolarmente, con il montaggio della carpenteria metallica, la realizzazione dell'enorme pensilina d'ingresso che, assieme alla spaziosa "agorà" interna, è un elemento distintivo dell'intero edificio. Per quanto riguarda la forza lavoro, tra la metà di marzo e la prima decade di ...

