Netflix | il sistema di anti-condivisione è un flop | la reazione del colosso

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 2 giugno 2022) In questi giorniha effettuato i primi test riguardildi. I risultati però sono stati deludenti In queste settimanesta provando in ogni modo ad implementare undidell’account, pronto a bloccare gli utenti più furbetti. Però i primi test sono stati un autentico: andiamo a vedere cosa sta succedendo. L’ultimodella piattaforma di streaming video più famosa al mondo (Via Screenshot)Negli ultimi giorni è andato in scena la conference call in cui sono stati annunciati i risultati finanziari del Q1 2022, in cuiha potuto notare un netto calo rispetto agli ultimi anni. Proprio per ...