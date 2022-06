Nazionale, Mancini sbotta in conferenza: “I giovani non giocano in Serie A!” (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Nazionale, Roberto Mancini ha commentato la brutta sconfitta contro i campioni d’America dell’Argentina, lanciando nuovamente l’allarme sul poco impiego dei giovani in Italia. Mancini, Italia, ArgentinaSUL CAMBIAMENTO “Io devo dire solo grazie a tutti questi ragazzi che hanno giocato in questi 4 anni, c’è grande dispiacere per la non qualificazione al Mondiale. Stasera la partita è stata equilibrata fino allo 0-1, poi hanno meritato. I nostri ragazzi hanno speso anche tanto negli ultimi due anni e ora sono anche un po’ stanco. Volevamo cambiare dopo questa partita e lo faremo” SULLA PARTITA “Il primo tempo è stato equilibrato, i loro gol nel primo tempo sono arrivati da errori nostri che non possiamo commettere mai. Avevamo palla noi e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Intervenuto instampa, il ct della, Robertoha commentato la brutta sconfitta contro i campioni d’America dell’Argentina, lanciando nuovamente l’allarme sul poco impiego deiin Italia., Italia, ArgentinaSUL CAMBIAMENTO “Io devo dire solo grazie a tutti questi ragazzi che hanno giocato in questi 4 anni, c’è grande dispiacere per la non qualificazione al Mondiale. Stasera la partita è stata equilibrata fino allo 0-1, poi hanno meritato. I nostri ragazzi hanno speso anche tanto negli ultimi due anni e ora sono anche un po’ stanco. Volevamo cambiare dopo questa partita e lo faremo” SULLA PARTITA “Il primo tempo è stato equilibrato, i loro gol nel primo tempo sono arrivati da errori nostri che non possiamo commettere mai. Avevamo palla noi e ...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? L'intervista al Ct Roberto #Mancini alla vigilia della Finalissima #ItaliaArgentina #Azzurri… - _Morik92_ : Caro #Mancini, altro che ripescaggio! Prova indegna della nazionale, surclassati e pure scherzati dall'Argentina. A… - fabiochiarugi : RT @Azzurri: ??? #Mancini: 'Sono stati migliori di noi. Nel primo tempo siamo stati in partita, nel secondo abbiamo fatto troppo poco per ri… - Salvo1296_ : Oggi se avessimo un organigramma serio in FIGC dovrebbero dimettersi intanto Gravina corresponsabile di tante cose,… -