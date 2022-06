Meteo Roma del 02-06-2022 ore 19:15 (Di giovedì 2 giugno 2022) Meteo Ben ritrovati all’ascolto dei previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sulle Alpi centro-occidentali asciutto altrove al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni temporali sua Appennino settentrionale regioni di nord-ovest variabilità asciutta altrove in serata residue piogge Spartan Nordest più asciutto altrove al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molte nubi in transito a pomeriggio isolati rovesci in Appennino variabilità asciutta sui restanti settori In serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto concedi irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni al sud Al mattino tempo tutto su tutte le regioni con un disparte sulla Sardegna e serena altrove al pomeriggio isolate piogge possibili nelle zone interne peninsulari sereno o poco nuvoloso altrove ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022)Ben ritrovati all’ascolto dei previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sulle Alpi centro-occidentali asciutto altrove al pomeriggio instabilità momento con acquazzoni temporali sua Appennino settentrionale regioni di nord-ovest variabilità asciutta altrove in serata residue piogge Spartan Nordest più asciutto altrove al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molte nubi in transito a pomeriggio isolati rovesci in Appennino variabilità asciutta sui restanti settori In serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto concedi irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni al sud Al mattino tempo tutto su tutte le regioni con un disparte sulla Sardegna e serena altrove al pomeriggio isolate piogge possibili nelle zone interne peninsulari sereno o poco nuvoloso altrove ...

Advertising

TgrRai : #Meteo, temperature più alte di 10 gradi rispetto alla media di stagione nel Lazio. Allerta caldo per il fine setti… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - BEL TEMPO, ma NUVOLOSITA' in arrivo a cui seguiranno altre SCHIARITE; TEMPERATURE in aumento, le pre… - fortunee_h : Meteo a Roma: le previsioni di oggi 2 giugno | Sky TG24 - TuttoSuRoma : Meteo #Roma e Lazio 2 giugno: arriva l'anticiclone africano, temperature a 34 gradi - SkyTG24 : Meteo a #Roma: le previsioni di oggi 2 giugno -