Il Paradiso delle Signore 7, il volto di Marta Guarnieri è a Roma: i tanti fan sperano in un suo ritorno

Le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 sono iniziate. In queste ore, è tornata a Roma, anche l'attrice di Marta Guarnieri. Stiamo parlando della bravissima Gloria Radulescu. Uno dei volti più amati della seguitissima soap opera targata Rai Uno. I tanti fan sperano in un suo ritorno nel cast. La presenza della ragazza nella Capitale di certo fa ben sperare. Scopriamo qualche indiscrezione in più a riguardo.

Il Paradiso delle Signore 7, le prime indiscrezioni

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è stato confermato. La soap tornerà a tenere compagnia ai telespettatori Rai con nuovi inediti episodi dal mese di settembre.

