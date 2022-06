Giubileo Elisabetta, Papa Francesco le augura pace e prosperità (Di giovedì 2 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO – Papa Francesco (foto) ha inviato alla Regina Elisabetta un messaggio in occasione della festa nazionale e del Giubileo di platino. “In questa gioiosa occasione” il Pontefice porge i suoi “auguri cordiali” e assicura le sue preghiere – si legge nel telegramma di Bergoglio – affinché “Dio Onnipotente conceda a lei, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della vostra nazione benedizioni di unità, prosperità e pace”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO –(foto) ha inviato alla Reginaun messaggio in occasione della festa nazionale e deldi platino. “In questa gioiosa occasione” il Pontefice porge i suoi “auguri cordiali” e assicura le sue preghiere – si legge nel telegramma di Bergoglio – affinché “Dio Onnipotente conceda a lei, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della vostra nazione benedizioni di unità,”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - vaticannews_it : #PapaFrancesco invia i suoi auguri alla #ReginaElisabetta II per i 70 anni di regno e per il… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #meghan markle spunta al #giubileo della Regina Elisabetta: la foto 'rubata' scatena la bufera - Lopinionista : Giubileo Elisabetta, Papa Francesco le augura pace e prosperità -