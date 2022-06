Giubileo di platino: l'urrà alla regina da un mare di folla (Di giovedì 2 giugno 2022) Chiusura ad alta intensità emotiva dell'evento che ha suggellato oggi il culmine delle celebrazioni pubbliche del Giubileo di platino dei 70 anni di regno di Elisabetta II. La 96enne sovrana, in abito ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Chiusura ad alta intensità emotiva dell'evento che ha suggellato oggi il culmine delle celebrazioni pubbliche deldidei 70 anni di regno di Elisabetta II. La 96enne sovrana, in abito ...

Advertising

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - Agenzia_Ansa : DIRETTA | È entrata nella fase clou il corteo di Trooping the Colour che suggella a Londra, all'ombra di Buckingham… - Noname63840335 : RT @legavergona: #2giugno Nel giorno della #FestaDellaRepubblicaItaliana, la RAI non trova meglio da fare che trasmettere in diretta sulla… - FrancescoTagli : RT @putino: La Royal Air Force passa su Trafalgar Square in formazione “70” per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II. ?? -