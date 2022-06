CorSport: Fabian Ruiz rischia di diventare il nuovo Milik (Di giovedì 2 giugno 2022) Fabian Ruiz rischia di diventare un nuovo Milik. Il rinnovo dello spagnolo con il Napoli è ancora in bilico. Potrebbe liberarsi a zero e firmare con altre squadre da gennaio 2023. Il Corriere dello Sport ricapitola la situazione. “Il contratto di Ruiz scadrà nel 2023 e a gennaio potrebbe già liberarsi a zero, e così il club azzurro ha prospettato un prolungamento fino al 2024 con ritocco d’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria quantificata in 30 milioni, ovvero l’identico importo versato al Betis quattro anni fa per liberarlo”. Gli agenti dello spagnolo, come dichiarato da De Laurentiis, hanno chiesto quindici giorni di tempo per dare la loro risposta. Termine che scadrà la prossima settimana. “Ma a quanto pare c’è distanza sia sulle cifre che sulla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022)diun. Il rinnovo dello spagnolo con il Napoli è ancora in bilico. Potrebbe liberarsi a zero e firmare con altre squadre da gennaio 2023. Il Corriere dello Sport ricapitola la situazione. “Il contratto discadrà nel 2023 e a gennaio potrebbe già liberarsi a zero, e così il club azzurro ha prospettato un prolungamento fino al 2024 con ritocco d’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria quantificata in 30 milioni, ovvero l’identico importo versato al Betis quattro anni fa per liberarlo”. Gli agenti dello spagnolo, come dichiarato da De Laurentiis, hanno chiesto quindici giorni di tempo per dare la loro risposta. Termine che scadrà la prossima settimana. “Ma a quanto pare c’è distanza sia sulle cifre che sulla ...

