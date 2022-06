A Palermo debutta il fronte rossobruno L' ex leghista Donato sostenuta dal Pc

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 giugno 2022) Lo scenario elettorale, in vista delle Amministrative del 12 giugno, si arricchisce sempre più di anomale alleanze e accordi di facciata. E così ail. Ovvero, discepoli dell'antisistema tra estrema sinistra ed estrema destra rinsaldati oggi più che mai da un altro, quello anti-Draghi. L'esempio plastico è il sostegno del Partito comunista alla candidata sindaca del capoluogo siciliano, l'exed europarlamentare Francesca. «L'alleanza nasce dal fatto che un'europarlamentare è uscita dalla Lega sulla base di tematiche importanti-ci dice Marco Rizzo, segretario del Partito comunista - come l'Europa matrigna, la libertà rispetto al controllo sociale in tempo Covid e non ultimo, la posizione contro la guerra. ...