Vaiolo scimmie | Oms | ' Europa epicentro epidemia | agire rapidi'

Pubblicità

Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, l'allarme dell'#Oms: 'L'Europa è l'epicentro dell'epidemia, bisogna agire rapidamente'. - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Elevato il rischio di trasmissione in estate' .Contagio in contesto stop restrizioni.… - repubblica : Vaiolo delle scimmie, sequenziato il genoma completo al policlinico San Matteo di Pavia [di Donatella Zorzetto] - Sadachbia777 : RT @itsmeback_: E poi in Canada si scopre che il 95% dei casi sospetti di vaiolo delle scimmie sono herpes zoster... - Sadachbia777 : RT @errico_erika: Avete capito che il vaiolo delle scimmie è una reazione avversa o ancora no? -

delleVirologi in festa, la stoccata di Filippo Facci: prepararsi alla nuova invasioneSono in tutto 11 i casi didelleidentificati in Lombardia. Dalla direzione Welfare della Regione fanno sapere che si tratta in tutti i casi di italiani, che si trovano in isolamento domiciliare, in buone ...La giovane cittadina italiana di origine straniera, residente in Francia con base a Loreto, che era ricoverata a Torrette, non ha il vaiolo delle scimmie. La sentenza è arrivata ieri, in serata, dal ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...