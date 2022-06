Uomini e Donne, Soraia e Luca Salatino escono allo scoperto: ecco cosa è successo subito dopo la scelta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alla fine hanno vinto loro e si sono dimostrati i più furbi di tutti: mentre il mondo era lì a malignare ipotizzando che Soraia Cerutti e Luca Salatino si fossero già lasciati e che lei, dopotutto, fosse stata per lui una scelta di ripiego, loro stavano solo nascondendo -molto bene- il loro fresco legame. Questo, almeno, è quanto si evince dalle ultime stories che lui e lei hanno pubblicato dopo che l’ultima puntata di Uomini e Donne con loro due protagonisti è andata in onda. Tutti, ora, hanno potuto godersi i primi momenti della coppia insieme. Soraia Cerutti e la scelta a Uomini e Donne Luca Salatino ha dichiarato ieri in differita ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Alla fine hanno vinto loro e si sono dimostrati i più furbi di tutti: mentre il mondo era lì a malignare ipotizzando cheCerutti esi fossero già lasciati e che lei,tutto, fosse stata per lui unadi ripiego, loro stavano solo nascondendo -molto bene- il loro fresco legame. Questo, almeno, è quanto si evince dalle ultime stories che lui e lei hanno pubblicatoche l’ultima puntata dicon loro due protagonisti è andata in onda. Tutti, ora, hanno potuto godersi i primi momenti della coppia insieme.Cerutti e laha dichiarato ieri in differita ...

