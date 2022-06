Uomini e Donne anticipazioni della puntata di oggi 1 giugno: la scelta di Veronica Rimondi e la decisione di Ida (Di mercoledì 1 giugno 2022) Uomini e Donne è ormai alla fine della stagione 2021-22: l’ultima puntata andrà in onda il 3 giugno e oggi ci sarà la scelta di Veronica Rimondi, tronista arrivata da poco nel programma. Su di lei e la sua scelta è già stato detto molto e non sono mancate le magagne del caso: pare in fatti che lei e il corteggiatore prescelto siano già usciti allo scoperto (anche se involontariamente). Nella puntata di oggi, però, non ci sarà solo la scelta di Veronica: sono anche altre le emozioni che attraverseranno gli studi Helios. Veronica Rimondi ha scelto Matteo: cosa è accaduto dopo Ormai lo sanno pure i ciottoli per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 1 giugno 2022)è ormai alla finestagione 2021-22: l’ultimaandrà in onda il 3ci sarà ladi, tronista arrivata da poco nel programma. Su di lei e la suaè già stato detto molto e non sono mancate le magagne del caso: pare in fatti che lei e il corteggiatore prescelto siano già usciti allo scoperto (anche se involontariamente). Nelladi, però, non ci sarà solo ladi: sono anche altre le emozioni che attraverseranno gli studi Helios.ha scelto Matteo: cosa è accaduto dopo Ormai lo sanno pure i ciottoli per ...

Advertising

lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - CronacaSocial : Una gravidanza iniziata non benissimo, ma che ora sta procedendo nel migliore dei modi: il calciatore e l'ex volto… - ashtvonsbae : RT @jenlisaswasabi: la fonte del problema sta nel fatto che abbiate preferito stannare uomini come liam dolore anziché donne come leigh-ann… -