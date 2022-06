Un grazie Gigante a questa Dinamo (Di mercoledì 1 giugno 2022) TagsDinamo 2021 - 2022Non riesce la grande impresa alla Dinamo, che davanti al sold out del PalaSerradimigni, cede all'Olimpia Milano…, dicendo addio al sogno di allungare la serie e provare a mettere ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tags2021 - 2022Non riesce la grande impresa alla, che davanti al sold out del PalaSerradimigni, cede all'Olimpia Milano…, dicendo addio al sogno di allungare la serie e provare a mettere ...

Advertising

ManMon4 : @federicochiesa Grazie per aver scalzato Berardi all'Europeo, grazie per essere della @juventusfc e torna il prima… - bladistic : @ladoria1 @misSchianto Abbiate fiducia grazie a voi due sto facendo passi da gigante ?? - marcopompei78 : RT @strumentiumani: Sempre grazie a mister De Rossi, un gigante e un simbolo. Forza Roma ???? - Vittori99453922 : @strange_days_82 @byoblu @MessoraClaudio @franborgonovo Grazie Davide, davanti a un gigante come borgonovo dovremmo… - mamabuange : RT @mamabuange: L’ex suocero mio ancora mi vuole tanto bene. L’unico da quella parte. Di nascosto quando vado a prendere i ragazzi a volte… -