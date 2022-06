Ultime Notizie Serie A: inizia l’era RedBird, Raspadori titolare in azzurro, parla Nicola (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 16.40 – Inzaghi verso Cagliari – Pippo continua i colloqui con il club rossoblu, retrocesso in Serie B e voglioso di ripartire subito dopo una stagione disastrosa. La notizia 15.15 – Rinnova De Silvestri – Il laterale prolunga il suo rapporto con il Bologna, ora il nuovo contratto avrà la scadenza fissata per giugno 2023. La notizia 13.45 – «Non è stato un miracolo» – Nicola torna a parlare della salvezza con la Salernitana: «Non condivido, c’è stato un grande lavoro di sinergia». Le dichiarazioni 12.10 – Il futuro di Giampaolo – A breve l’incontro tra la società e l’allenatore, il quale attende di capire quali sono i piani per la prossima ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 16.40 – Inzaghi verso Cagliari – Pippo continua i colloqui con il club rossoblu, retrocesso inB e voglioso di ripartire subito dopo una stagione disastrosa. La notizia 15.15 – Rinnova De Silvestri – Il laterale prolunga il suo rapporto con il Bologna, ora il nuovo contratto avrà la scadenza fissata per giugno 2023. La notizia 13.45 – «Non è stato un miracolo» –torna are della salvezza con la Salernitana: «Non condivido, c’è stato un grande lavoro di sinergia». Le dichiarazioni 12.10 – Il futuro di Giampaolo – A breve l’incontro tra la società e l’allenatore, il quale attende di capire quali sono i piani per la prossima ...

