Ultime Notizie – Roma | Mourinho | “Stagione fantastica | non potevamo fare di più”

La Roma, José Mourinho e la Stagione appena conclusa con un sesto posto in Serie A e il successo in Conference League: "Per alcuni Einstein delle tv portoghesi – dice il mister – la nostra Stagione è stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è stata fantastica, perché non avevamo le capacità per fare meglio. Ci sono stati giocatori che hanno disputato 50 partite, non parlo di Rui Patricio che ne ha fatte 54…". "Ho dovuto far giocare alcuni giovani, ho avuto un assenza di un giocatore top per dieci mesi (Spinazzola ndr), ho avuto come avversarie Inter, Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Lazio e abbiamo avuto 14 partite di giovedì, con partite di campionato la domenica dopo -sottolinea il tecnico portoghese a 'Record'-. E poi c'è tutto un lavoro che si fa ...

