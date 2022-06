Traffico Roma del 01-06-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati per un nuovo aggiornamento il grande raccordo anulare rimane trafficato In quest’ultima ora tra l’autostrada di Fiumicino e la Tuscolana circolazione sostenuta in interna tra Trionfale Prenestina sono in lento miglioramento gli spostamenti in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 a questo Soprattutto dopo la risoluzione dell’ incidente in prossimità di Settecamini verso la barriera diEst code ancora possibili sull’autostrada di Fiumicino In particolare per un precedente incidente in via di risoluzione da prima dello svincolo del raccordo anulare a viale Parco de’ Medici in direzione Eur particolarmente sostenuto alla circolazione verso il capoluogo Campano stiamo ora sulle scale della Autosole con forti rallentamenti e code a tratti tra la A24 e Valmontone trafficata come per gran parte del ...