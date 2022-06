Traffico Roma del 01-06-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverde Roma da Simona cercare una buona giornata tra le zone di Marconi di Villa Bonelli fermo il Traffico in via della Magliana questa mattina dalle 6:30 un incidente ha iniziato a bloccare tutto il Traffico della con lunghe code e deviazioni obbligatorie parte del Traffico sta andando in direzione della Portuense come conseguenza di questo incidente possibili ripercussioni tra la Roma Fiumicino è il viadotto della Magliana incidente Concorde sulla via Cristoforo Colombo l’incidente tra le tue Ardeatino e Garbatella verso San Giovanni intanto sulla via del mare per Traffico code in zona Tor di Valle verso l’Eur lunghe code per Traffico in via Aurelia in via di Boccea disagi tra Raccordo Anulare e zona Cornelia dettagli di queste altre notizie nel sito ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Luceverdeda Simona cercare una buona giornata tra le zone di Marconi di Villa Bonelli fermo ilin via della Magliana questa mattina dalle 6:30 un incidente ha iniziato a bloccare tutto ildella con lunghe code e deviazioni obbligatorie parte delsta andando in direzione della Portuense come conseguenza di questo incidente possibili ripercussioni tra laFiumicino è il viadotto della Magliana incidente Concorde sulla via Cristoforo Colombo l’incidente tra le tue Ardeatino e Garbatella verso San Giovanni intanto sulla via del mare percode in zona Tor di Valle verso l’Eur lunghe code perin via Aurelia in via di Boccea disagi tra Raccordo Anulare e zona Cornelia dettagli di queste altre notizie nel sito ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Nemorense ?????? traffico rallentato !!! #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 08:29 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #manifestazione - Piazza San Pietro ??Oggi #1giugno 2022 ?? Dalle 08:00 alle 12:30 ?? Alle ore 09:00 il Santo… - rome_sea : @pettiantonio2 @GRAB_Roma @eugenio_patane @FranFerrante @mcacciaglia64 @carlabrandolini @sirdrake @gdt62… -