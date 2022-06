Severgnini la spara: “Gli Stati Uniti non hanno interessi nella guerra in Ucraina” (Video) (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – Di fronte a un perplesso Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, Beppe Severgnini la spara: “Gli Stati Uniti non hanno interessi nella guerra in Ucraina”. Per l’ineffabile penna del Corrierone, non è vero che il conflitto fa comodo agli Usa, è anzi corretto dire il contrario. Fantasiosa ricostruzione. Beppe Severgnini: “La guerra non è negli interessi degli Stati Uniti” “Gli Stati Uniti si stanno preoccupando, ma non vedo il loro interesse”, dice Severgnini. “Ho sentito una serie di sciocchezze colossali: guerra per procura, (gli Stati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – Di fronte a un perplesso Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, Beppela: “Glinonin”. Per l’ineffabile penna del Corrierone, non è vero che il conflitto fa comodo agli Usa, è anzi corretto dire il contrario. Fantasiosa ricostruzione. Beppe: “Lanon è neglidegli” “Glisi stanno preoccupando, ma non vedo il loro interesse”, dice. “Ho sentito una serie di sciocchezze colossali:per procura, (gli...

