Roma, Mourinho: «Stagione pessima per alcuni Einstein. Conference speciale» (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’allenatore della Roma Mourinho ha analizzato la Stagione della squadra giallorossa, culminata con la vittoria della Conference League José Mourinho, allenatore della Roma, in una intervista al quotidiano portoghese Record ha analizzato la Stagione della squadra giallorossa culminata con la vittoria della Conference League. Conference – «La vittoria della Conference League da parte della Roma la colloco allo stesso piano di una vittoria della altre competizioni europee perché ha regalato emozioni forti, indipendentemente dalla grandezza della competizione. Ci sono club per i quali le vittorie europee sono conseguenza naturale di investimenti e delle aspettative. Io ho avuto la fortuna che su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’allenatore dellaha analizzato ladella squadra giallorossa, culminata con la vittoria dellaLeague José, allenatore della, in una intervista al quotidiano portoghese Record ha analizzato ladella squadra giallorossa culminata con la vittoria dellaLeague.– «La vittoria dellaLeague da parte dellala colloco allo stesso piano di una vittoria della altre competizioni europee perché ha regalato emozioni forti, indipendentemente dalla grandezza della competizione. Ci sono club per i quali le vittorie europee sono conseguenza naturale di investimenti e delle aspettative. Io ho avuto la fortuna che su ...

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter aspetta #Mkhitaryan, ma ancora non c’è il via libera. Il giocatore ha scelto, tuttavia la #Roma - smentite… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per la #UECLfinal ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaFeyenoord - lapoelkann_ : Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma ?? unica italiana ???? nelle coppe europee #RomaFeyenoord - abdo_massa : RT @Gazzetta_it: Mourinho: 'Roma, vittoria speciale perché inaspettata. Ma in A non si poteva fare meglio...' - sportli26181512 : Mou: 'Roma, vittoria speciale perché inaspettata. Ma in A non si poteva fare meglio...': Mou: 'Roma, vittoria speci… -