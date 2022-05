Roland Garros 2022, Nadal: “Prodotto un livello a tratti inaspettato” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Rafael Nadal ha scritto nuovamente la storia andando a battere Novak Djokovic dopo più di quattro ore nei quarti di finale del Roland Garros 2022. Queste le emozioni del maiorchino nell’intervista post-match: “Una partita durissima! Nole è uno dei più forti di tutti i tempi e ogni volta che lo affronto è una sfida assurda. Oggi altra battaglia immensa, l’unico modo per batterlo è giocare al meglio dal primo all’ultimo punto. Sono riuscito a produrre un livello a tratti inaspettato. E’ stato molto emozionante, è qualcosa di incredibile giocare su questo campo, quindi grazie a tutti. Mi avete sostenuto in maniera eccezionale, sapete quanto è importante per me giocare qui, è il torneo più importante della mia carriera, è stato speciale condividere con questo pubblico la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Rafaelha scritto nuovamente la storia andando a battere Novak Djokovic dopo più di quattro ore nei quarti di finale del. Queste le emozioni del maiorchino nell’intervista post-match: “Una partita durissima! Nole è uno dei più forti di tutti i tempi e ogni volta che lo affronto è una sfida assurda. Oggi altra battaglia immensa, l’unico modo per batterlo è giocare al meglio dal primo all’ultimo punto. Sono riuscito a produrre un. E’ stato molto emozionante, è qualcosa di incredibile giocare su questo campo, quindi grazie a tutti. Mi avete sostenuto in maniera eccezionale, sapete quanto è importante per me giocare qui, è il torneo più importante della mia carriera, è stato speciale condividere con questo pubblico la ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - gippu1 : Gli ultimi quattro tennisti italiani ad arrivare in semifinale in uno Slam sono tutti tifosi della #Fiorentina (Ber… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Roland Garros: Nadal elimina Djokovic ai quarti di finale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Roland Garros: Nadal elimina Djokovic ai quarti di finale -