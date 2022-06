Real Madrid, UFFICIALE: Isco e Bale dicono addio (Di mercoledì 1 giugno 2022) . I comunicati del club madrileno Il Real Madrid ha comunicato ufficialmente l’addio di Isco e Bale, ora liberi a parametro zero. L’addio A Isco – Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e affetto a FrancIsco Alarcón ‘Isco’, che in questi nove anni in cui ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia è riuscito a diventare la leggenda del nostro club. È arrivato al Real Madrid quando aveva solo 21 anni e durante questo periodo ha vissuto un’epoca che rimarrà nella memoria di tutti i tifosi del Real e di tutti i tifosi di calcio. Isco ha vinto 19 titoli in una brillante carriera con la nostra squadra: 5 Coppe dei ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) . I comunicati del club madrileno Ilha comunicato ufficialmente l’di, ora liberi a parametro zero. L’– Ildesidera esprimere la sua gratitudine e affetto a FrancAlarcón ‘’, che in questi nove anni in cui ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia è riuscito a diventare la leggenda del nostro club. È arrivato alquando aveva solo 21 anni e durante questo periodo ha vissuto un’epoca che rimarrà nella memoria di tutti i tifosi dele di tutti i tifosi di calcio.ha vinto 19 titoli in una brillante carriera con la nostra squadra: 5 Coppe dei ...

