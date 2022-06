Paolo Bettini | “Pensavo che Nibali ci esaltasse di più | doveva avere più voglia di vincere”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) In pochi nel mondo del ciclismo hanno vinto più dinelle corse di un giono. Dall’Olimpiade di Atene 2004, al doppio Mondiale (2006 e 2007) fino alle due Liegi-Bastongne-Liegi ed ai due Giri di Lombardia, una Milano-Sanremo ed altri titoli., 47enne toscano di Cecina, di corse iridata ne ha disputate quattro anche da ct azzurro, ma senza centrare medaglie. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente nella sua Cecina dove abbiamo parlato di questa 105esima edizione del Giro d’Italia. Come va? “Bene dai, tutto a posto”. Qual è il bilancio di questo Giro d’Italia? “Personalmente ho chiuso il mio 22esimo Giro d’Italia ed è stato velocissimo. E’ volato. Ho sentito dire da più voci che è stato un Giro moscio, io l’ho pedalato quasi tutto, compresi i finali di tappa, devo dire che era duro. Hanno quindi ...

