Operazione ‘Paladini del territorio’: raccoliti oltre 500 kg di rifiuti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È terminata lo scorso weekend l’Operazione Paladini del Territorio, l’iniziativa ecologica organizzata e sostenuta da Fondazione UNA – Uomo, Natura e Ambiente – nata con l’obiettivo di rimarcare il profondo legame che unisce l’attività venatoria e la custodia del nostro patrimonio naturale. In Campania, sono state effettuate 3 diverse azioni di recupero, salvaguardia e ripristino di zone colpite dall’inquinamento, grazie alla partecipazione di oltre 60 persone, tra cacciatori e cittadini volontari che hanno agito secondo i principi che guidano ogni paladino, cioè nel pieno rispetto della natura e della biodiversità. Il 21 maggio la sezione Arci Caccia Ischia (NA) ha raccolto dai boschi e dalle spiagge delle località di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio di Ischia e Santa Maria al Monte più di 5 quintali di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È terminata lo scorso weekend l’Paladini del Territorio, l’iniziativa ecologica organizzata e sostenuta da Fondazione UNA – Uomo, Natura e Ambiente – nata con l’obiettivo di rimarcare il profondo legame che unisce l’attività venatoria e la custodia del nostro patrimonio naturale. In Campania, sono state effettuate 3 diverse azioni di recupero, salvaguardia e ripristino di zone colpite dall’inquinamento, grazie alla partecipazione di60 persone, tra cacciatori e cittadini volontari che hanno agito secondo i principi che guidano ogni paladino, cioè nel pieno rispetto della natura e della biodiversità. Il 21 maggio la sezione Arci Caccia Ischia (NA) ha raccolto dai boschi e dalle spiagge delle località di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio di Ischia e Santa Maria al Monte più di 5 quintali di ...

Advertising

GloriaMartino28 : RT @deadellacaccia: QUESTO WEEKEND PARTE L’OPERAZIONE PALADINI DEL TERRITORIO: PIÙ DI 2000 PERSONE COINVOLTE IN 14 REGIONI ITALIANE https:/… - amiatanews : Piancastagnaio. Cacciatori per l’ambiente: scatta l’Operazione Paladini del Territorio di Fondazione UNA… - MontyGTweet : @yagrusha @Linkiesta Una operazione che i comunisti italiani hanno 'cogitato' per 90 anni..... ora per opportunità… -

E con la 188esima telecamera il cerchio si chiude - Milano Post Un'operazione sociale' senza pari in Italia, supportata da strategie dirompenti e già approvate, ... mentre le auto elettriche e ibride plug - in alla base dei piani immaginati dai paladini di un'eco - ... Andria: Tiro a segno: Ottimo riscontro per la gara provinciale di tiro presso il campo A.T.D.S. "Fieramosca" di Barletta La due giorni della competizione sportiva è coincisa con l'ultima giornata, domenica 29 maggio dell'operazione nazionale "Paladini del Territorio", manifestazione organizzata e sostenuta da ... Un'sociale' senza pari in Italia, supportata da strategie dirompenti e già approvate, ... mentre le auto elettriche e ibride plug - in alla base dei piani immaginati daidi un'eco - ...La due giorni della competizione sportiva è coincisa con l'ultima giornata, domenica 29 maggio dell'nazionale "del Territorio", manifestazione organizzata e sostenuta da ...