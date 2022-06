Open | Renzi | se giudici pensano di fermarmi non mi conoscono

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 1 giugno 2022) "Idi Genova hanno "stranamente" dato ragione ai colleghi fiorentini, dicendo che un sms o un Whatsapp o un messaggio di posta elettronica non sono comunicazioni o corrispondenza. In realtà, ci sono decine di sentenze in cui la Cassazione chiede di considerare Whatsapp come posta privata. Ma, quando il Whatsapp è quello di un parlamentare fiorentino, evidentemente le sentenze si interpretano". E' quanto scrive Matteo, leader di Iv, nella sua Enews a proposito degli ultimi sviluppo del caso."Buttandola sul ridere, potrei dire che nel 2022 per idi Genova si definisce comunicazione o corrispondenza solo il piccione viaggiatore, i segnali di fumo e l`alfabeto Morse. Ma, siccome voglio essere serio, aspetterò la sentenza della Corte Costituzionale e tornerò alla carica con una nuova denuncia - ...