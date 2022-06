Non solo il “gamberetto” di Zaniolo, anche Suor Paola aizza le tifoserie: “La Roma ha vinto una coppetta” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Zaniolo, Chiara Nasti, il gamberetto, e i cori Romanisti per la vittoria della Roma della Conference League. Una miscela esplosiva, troppo anche per una tifosa doc, abituata a vedere e sentire di tutto in campo, come Suor Paola. La religiosa da sempre di ‘fede’ laziale. “Da tifosa vera – premette all’Adnkronos la religiosa in prima linea per i più bisognosi e disagiati ma altrettanto pronta a sostenere il tifo sano- ero contenta che si accontentassero di vincere così poco: quella, diciamolo, è una coppa particolare che hanno fatto per squadre così, di un certo livello . Non è che sia una coppa di grande rilievo”, dice Suor Paola in riferimento alla Conference League. I tifosi e l’ironia di Suor Paola ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022), Chiara Nasti, il, e i corinisti per la vittoria delladella Conference League. Una miscela esplosiva, troppoper una tifosa doc, abituata a vedere e sentire di tutto in campo, come. La religiosa da sempre di ‘fede’ laziale. “Da tifosa vera – premette all’Adnkronos la religiosa in prima linea per i più bisognosi e disagiati ma altrettanto pronta a sostenere il tifo sano- ero contenta che si accontentassero di vincere così poco: quella, diciamolo, è una coppa particolare che hanno fatto per squadre così, di un certo livello . Non è che sia una coppa di grande rilievo”, dicein riferimento alla Conference League. I tifosi e l’ironia di...

