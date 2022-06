Nicola: «Sabatini è stato fondamentale. Senza di lui non so se i calciatori sarebbero venuti a Salerno» (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Davide Nicola, allenatore della Salernitana che si è salvata all’ultima giornata di campionato e si appresta a disputare la seconda stagione consecutiva in Serie A. Un capolavoro all’insegna dell’armonia, dice. «Armonia. Una sintonia totale tra ruoli e intenti. Un’armonia dalla società al direttore, dall’allenatore ai giocatori ai tifosi. Ha moltiplicato certezze e valori». Su Iervolino: «Se lo avessi di fronte lo ringrazierei per l’opportunità e per averci messo a disposizione tutto ciò che serviva. E’ un presidente passionale e presente. Ho apprezzato che abbia rispettato i ruoli di ciascuno». Su Sabatini: «La sua preSenza è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare. È un uomo autentico e di grande credibilità. I tifosi hanno parlato di miracolo, ma è una parola abusata e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Davide, allenatore della Salernitana che si è salvata all’ultima giornata di campionato e si appresta a disputare la seconda stagione consecutiva in Serie A. Un capolavoro all’insegna dell’armonia, dice. «Armonia. Una sintonia totale tra ruoli e intenti. Un’armonia dalla società al direttore, dall’allenatore ai giocatori ai tifosi. Ha moltiplicato certezze e valori». Su Iervolino: «Se lo avessi di fronte lo ringrazierei per l’opportunità e per averci messo a disposizione tutto ciò che serviva. E’ un presidente passionale e presente. Ho apprezzato che abbia rispettato i ruoli di ciascuno». Su: «La sua preuno dei motivi che mi ha spinto ad accettare. È un uomo autentico e di grande credibilità. I tifosi hanno parlato di miracolo, ma è una parola abusata e ...

