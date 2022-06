Napoli | sorelle sfregiate con l’acido La confessione della zia

(Di mercoledì 1 giugno 2022) che si è presentata spontaneamente in Questura Si è costituita spontaneamente la persona responsabile di aver ferito con delduedi, Elena e Federica, di 24 e 17 anni. Si tratterebbe di una giovane donna di 22 anni, di nome Francesca, sorellastramadre delle due vittime. Secondo quanto emerso fino ad ora, vi erano delle forti tensioni familiari, causate da episodi di abusi passati. Le due giovani vittime avrebbero picchiato Francesca, che a sua volta aveva dato fuoco alla vettura delle due. A scatenare, questa volta, l’azione delittuosa, sarebbero stati una serie di messaggi postati sui social. Leggi anche: ATTRIBUZIONE DEL COGNOMEMADRE AI FIGLI. ECCO I PROBLEMI La donna è in stato di fermo con le accuse di “deformazione dell’aspetto ...

