Milan | gli obiettivi di RedBird | la priorità è il nuovo stadio

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Alè cominciata l’era. E una delladella nuova proprietà americana è quello riguardante ilRed Bird irrompe nel mondoe pensa subito in grande. Oltre al mercato e ai rinnovi prossimi del reparto dirigenziale, Maldini e Massara su tutti, la nuova proprietà americana è già al lavoro per la costruzione del. Secondo La Gazzetta dello Sport, ilimpianto rappresenta una. Nell’incontro di ieri era presente anche Scaroni, principale figura di riferimento della questione. Gerry Cardinale ha fatto con lui il punto. Nei giorni scorsi è stata visitata l’area di Sesto San Giovanni, misurandone la distanza con il centro della città. Rappresenta un’opzione ...

Costacurta: «Berlusconi Quando arrivò al Milan....» Milan, Cardinale è Milano: le prime immagini, incontro con Scaroni e Gazidis VIDEO. Domani gli annunci del 31/05/2022 alle 23:15 Il Milan è del fondo RedBird, mancano solo gli annunci ufficiali ma la ...Il Milan prossimanamente avrà un nuovo colloquio con gli agenti di Leão per provare a trovare l'accordo definitivo. Il portoghese ha ancora due anni di contratto ma una delle prime mosse di RedBird ...