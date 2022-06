Malattia rara e casa all’asta: “Per Alex raccolti 15mila euro in pochi giorni, grazie” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Arcene. La sua storia ha toccato il cuore di tante persone. “Che dire, se non grazie a tutti?”. Il tono di voce di Giovanna Mazzoleni, mamma del 34enne Alex Milani, è già diverso rispetto a una settimana fa, quando si era rivolta a Bergamonews per chiedere aiuto: più sollevato, anche se la strada da percorrere resta tutta in salita. Nel giro di una settimana, per il figlio Alex, allettato dalla nascita a causa di una Malattia rara, sono stati raccolti oltre 15 mila euro, grazie ad alcune donazioni private e alla raccolta fondi aperta dall’associazione ‘La Rosa Verde’, attiva nell’accoglienza dei ragazzi disabili (qui di seguito l’Iban per donare: IT13I0873589320042000420108) Il presidente dell’associazione è anche il legale che segue da vicino la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Arcene. La sua storia ha toccato il cuore di tante persone. “Che dire, se nona tutti?”. Il tono di voce di Giovanna Mazzoleni, mamma del 34enneMilani, è già diverso rispetto a una settimana fa, quando si era rivolta a Bergamonews per chiedere aiuto: più sollevato, anche se la strada da percorrere resta tutta in salita. Nel giro di una settimana, per il figlio, allettato dalla nascita a causa di una, sono statioltre 15 milaad alcune donazioni private e alla raccolta fondi aperta dall’associazione ‘La Rosa Verde’, attiva nell’accoglienza dei ragazzi disabili (qui di seguito l’Iban per donare: IT13I0873589320042000420108) Il presidente dell’associazione è anche il legale che segue da vicino la ...

