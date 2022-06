LIVE Italia-Argentina 0-2, La Finalissima 2022 in DIRETTA: l’Albiceleste schernisce gli Azzurri (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80? LO CELSO! Cerca il tiro a giro ravvicinato: si immola Bastoni a salvare l’Italia. 79? Grande qualità di Palacios che riesce ad uscire con il pallone fra i piedi. 78? Entra Bastoni al posto di Emerson Palmieri. 76? Ammonito Barella: intervento su Di Maria troppo rude. 75? Esce De Paul ed entra Palacios: gran partita dell’ex Udinese che ha dato fisicità alla metà campo celeste. 74? Anche il fallo di Jorginho su De Paul: l’Italia ne sta uscendo con le ossa rotte. 72? Reagisce Di Lorenzo che interviene duramente su Messi: grande nervosismo nell’Italia. 71? Partono gli “olé” del pubblico ad ogni passaggio dell’Argentina. 70? Nessuna pericolosità dell’Italia che è completamente succube della manovra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? LO CELSO! Cerca il tiro a giro ravvicinato: si immola Bastoni a salvare l’. 79? Grande qualità di Palacios che riesce ad uscire con il pallone fra i piedi. 78? Entra Bastoni al posto di Emerson Palmieri. 76? Ammonito Barella: intervento su Di Maria troppo rude. 75? Esce De Paul ed entra Palacios: gran partita dell’ex Udinese che ha dato fisicità alla metà campo celeste. 74? Anche il fallo di Jorginho su De Paul: l’ne sta uscendo con le ossa rotte. 72? Reagisce Di Lorenzo che interviene duramente su Messi: grande nervosismo nell’. 71? Partono gli “olé” del pubblico ad ogni passaggio dell’. 70? Nessuna pericolosità dell’che è completamente succube della manovra ...

