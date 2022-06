Linfonodi ingrossati nel bambino: cosa significa? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra le condizioni diffuse in età pediatrica rientra anche quella della presenza di masse nel collo facilmente visibili e palpabili. Sebbene il più delle volte si tratta di fenomeni asintomatici e non problematici, la presenza di Linfonodi ingrossati nel bambino rappresenta un motivo di preoccupazione per i genitori. Questo perché, sebbene più raramente, possono essere il sintomo anche di problemi molto più seri. A cosa servono i Linfonodi? Le ghiandole linfatiche (i Linfonodi) sono degli organi di piccole dimensioni posti lungo le vie linfatiche, ovvero quella parte del sistema immunitario che si occupano di produrre globuli bianchi con l’obiettivo di combattere i germi e le infezioni. Similmente al sistema venoso quello linfatico si dirama per tutto il corpo e, a differenza del ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tra le condizioni diffuse in età pediatrica rientra anche quella della presenza di masse nel collo facilmente visibili e palpabili. Sebbene il più delle volte si tratta di fenomeni asintomatici e non problematici, la presenza dinelrappresenta un motivo di preoccupazione per i genitori. Questo perché, sebbene più raramente, possono essere il sintomo anche di problemi molto più seri. Aservono i? Le ghiandole linfatiche (i) sono degli organi di piccole dimensioni posti lungo le vie linfatiche, ovvero quella parte del sistema immunitario che si occupano di produrre globuli bianchi con l’obiettivo di combattere i germi e le infezioni. Similmente al sistema venoso quello linfatico si dirama per tutto il corpo e, a differenza del ...

Advertising

Sfigattone : RT @freedomsempre68: ?CAPRO ESPIATORIO PER EVENTI AVVERSI? “La malattia [del vaiolo delle scimmie] inizia con sintomi di febbre, mal di tes… - freedomsempre68 : ?CAPRO ESPIATORIO PER EVENTI AVVERSI? “La malattia [del vaiolo delle scimmie] inizia con sintomi di febbre, mal di… - hodordue : RT @Mogghimo: Sono circondata da gente con problemi di salute, ictus, trombosi, linfonodi ingrossati, problemi respiratori, pressori etc. s… - Mommasospesa3 : C'è una giornalista di Repubblica mia cliente che mi raccontava che sta combattendo con suo figlio 12enne che all'i… -