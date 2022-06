Juventus, tifosi pronti a festeggiare: l’ufficialità toglie ogni dubbio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per la Juventus è giunto l’annuncio tanto atteso per poter sferrare il colpo che i tifosi sognano per l’estate di calciomercato. Niente rinnovo quindi addio, secondo la naturale scadenza del contratto. Il Manchester United ha annunciato che Paul Pogba non è più un calciatore della squadra, con un comunicato ufficiale diramato attraverso i canali ufficiali della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per laè giunto l’annuncio tanto atteso per poter sferrare il colpo che isognano per l’estate di calciomercato. Niente rinnovo quindi addio, secondo la naturale scadenza del contratto. Il Manchester United ha annunciato che Paul Pogba non è più un calciatore della squadra, con un comunicato ufficiale diramato attraverso i canali ufficiali della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkyTG24 : Il #29maggio 1985 trentanove persone persero la vita nella calca provocata dai tifosi del Liverpool contro i sosten… - Luxgraph : Toro-Solomon, tifosi scatenati sul web: 'Vieni da noi' - CristianaTosca : @Alex_Cruijff14 Il PSG non è una squadra, è un insieme di figurine. I soldi sono importanti, ma Paul sa che se sba… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: ALLEGRI IMBARAZZANTE, COME MOLTI TIFOSI JUVENTINI! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - gilnar76 : ALLEGRI IMBARAZZANTE, COME MOLTI TIFOSI JUVENTINI! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… -