Johnny Depp guest star di Jeff Beck al concerto di Pordenone del 20 luglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una nuova sorpresa arriva dal Pordenone Blues & Co. Festival: l’attore statunitense Johnny Depp, in veste di chitarrista, è lo special guest del live di Jeff Beck, live il 20 luglio al Parco San Valentino. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone. Johnny Depp e Jeff Beck: una collaborazione stellare Gli spettacoli del tour europeo segneranno le prime date live di Jeff Beck da settembre 2019, quando suonò al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Molte di queste nuove date programmate facevano parte di un tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 prima che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una nuova sorpresa arriva dalBlues & Co. Festival: l’attore statunitense, in veste di chitarrista, è lo specialdel live di, live il 20al Parco San Valentino. I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone.: una collaborazione stellare Gli spettacoli del tour europeo segneranno le prime date live dida settembre 2019, quando suonò al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Molte di queste nuove date programmate facevano parte di un tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 prima che ...

