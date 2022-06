Italia-Argentina 0-3, disastro azzurro nella Finalissima 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Argentina batte l’Italia per 3-0 a Wembley nella Finalissima 2022, il match tra i campioni del Sudamerica e i campioni d’Europa del ct Mancini. L’Argentina domina la sfida e si impone con i gol di Lautaro (28?), Di Maria (46?) e Dybala (94?). Il match, che segna l’addio di Chiellini alla maglia azzurra, è equilibrato nei primi 20 minuti, poi la differenza tra le due formazioni diventa progressivamente più evidente. L’Argentina ha qualità in abbondanza e quando si accende diventa inarrestabile. Al 28? Messi sfonda a sinistra e mette dentro il pallone che Lautaro deve solo depositare in rete: 1-0. Il raddoppio arriva prima del riposo. Lautaro si traveste da suggeritore, imbucata per Di Maria che batte Donnarumma con un delizioso tocco di sinistro: 2-0 e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – L’batte l’per 3-0 a Wembley, il match tra i campioni del Sudamerica e i campioni d’Europa del ct Mancini. L’domina la sfida e si impone con i gol di Lautaro (28?), Di Maria (46?) e Dybala (94?). Il match, che segna l’addio di Chiellini alla maglia azzurra, è equilibrato nei primi 20 minuti, poi la differenza tra le due formazioni diventa progressivamente più evidente. L’ha qualità in abbondanza e quando si accende diventa inarrestabile. Al 28? Messi sfonda a sinistra e mette dentro il pallone che Lautaro deve solo depositare in rete: 1-0. Il raddoppio arriva prima del riposo. Lautaro si traveste da suggeritore, imbucata per Di Maria che batte Donnarumma con un delizioso tocco di sinistro: 2-0 e ...

